برقم الهوية .. الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل وتظلم تعديل البيانات الأردن 2022

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عمر شويل - جدة تعمل جميع الحكومات في الدول العربية جاهدة بكل ما أوتيت من قوة على توفير مستوى معيشي جيد لجميع المواطنين داخلها، وهذا حال المملكة الأردنية الهاشمية التي أنشأت صندوق المعونة الأساسي عام 1986 ميلادية وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الصندوق هو توفير الدعم المادي الكامل لجميع الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل التي تعيش في الأردن، ويقدم هذا الصندوق مساعدات مالية لكل أسرة تتراوح من 50 إلى 200 دينار أردني شهريا، آملة أن يساعدهم هذا الدخل في توفير احتياجاتهم الرئيسية، ولا يقتصر الدور الصندوق على الدعم المادي فقط بل يقوم الصندوق بدور آخر فعال وهو إعداد وتأهيل وتدريب جزء كبير من الشباب والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل، مستعدين على التكيف للظروف الراهنة وادرين على الإنتاج بأفضل صورة.

الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل وتظلم تعديل البيانات

لكي تصل خدمات صندوق المعونة الأردني لكل مواطن، فقد قامت الحكومة الأردنية بتوزيع فروع الصندوق في جميع مناطق المملكة الهاشمية حتى وصلت إلى 42 فرع كما وفرت أيضا فروع صغيرة في الأنحاء الريفية والبادية الأردنية وعددهم حوالي 16 فرع.

وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الأردنية إمكانية التقدم لطلب على الموقع الرسمي للصندوق، للحصول على هذا الدعم، وأتاحت أيضا إمكانية الاستعلام عن هذا الطبق المقدم لمعرفة حالة الطلب من القبول أو الرفض.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل الدعم التكملي الأردني

يمكن للأفراد في المملكة الأردنية الهاشمية الاستعلام عن برنامج تكافل من خلال صندوق المعونة الوطنية الأردنية برقم الهوية بسهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: