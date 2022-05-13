شروط حرس الحدود رجال 1443 للقبول ورابط التسجيل المباشر jobs.sa

يبحث الكثير من المواطنين في الدولة السعودية عن كيفية التسجيل لحرس الحدود رجال لهذا العام ١٤٤٣ه‍/٢٠٢٢م، خاصًة بعد أن كشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن شروط حرس الحدود رجال 1443 ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، حتى يتم اختيار الذين ينطبق عليهم الشروط من بين المتقدمين، هذا إلى جانب معرفة مواعيد التقديم أيضًا.

ما هي شروط حرس الحدود رجال 1443

طرحت المديرية العامة عدة شروط تقديم حرس الحدود رجال ١٤٤٣ وهي كالآتي:

التأكد من حمل المتقدم للوظيفة الجنسية السعودية، باستثناء الذي كان مع والديه خارج السعودية خلال خدمة الوطن.

ضرورة أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

التأكد من عدم وجود أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ضرورة الحصول على مؤهل علمي.

أن يتسم المتقدم بصحة جسدية جيدة، مع عدم معاناته من أي مرض مزمن يمنعه من أداء مهامه الوظيفي.

بالضرورة أن تكون زوجة المتقدم للحصول على الوظيفة تحمل الجنسية السعودية.

عدم عمل المتقدم قبل ذلك في أي مكان تابع للنظام العسكري.

تلائم طول ووزن المتقدم بحسب المواصفات الموضوعة من قبل اللائحة الطبية الموثقة من حرس الحدود.

عندما يكون المؤهل التعليمي من خارج المملكة فيتم معادلته من خلال وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في وظائف حرس الحدود ١٤٤٣/٢٠٢٢

صرحت المديرية العامة لحرس الحدود عن طريقة التسجيل في وظائف حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية: