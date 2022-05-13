نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حرس الحدود رجال 1443 للقبول ورابط التسجيل المباشر jobs.sa في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في الدولة السعودية عن كيفية التسجيل لحرس الحدود رجال لهذا العام ١٤٤٣ه/٢٠٢٢م، خاصًة بعد أن كشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن شروط حرس الحدود رجال 1443 ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، حتى يتم اختيار الذين ينطبق عليهم الشروط من بين المتقدمين، هذا إلى جانب معرفة مواعيد التقديم أيضًا.
ما هي شروط حرس الحدود رجال 1443
طرحت المديرية العامة عدة شروط تقديم حرس الحدود رجال ١٤٤٣ وهي كالآتي:
- التأكد من حمل المتقدم للوظيفة الجنسية السعودية، باستثناء الذي كان مع والديه خارج السعودية خلال خدمة الوطن.
- ضرورة أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- التأكد من عدم وجود أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ضرورة الحصول على مؤهل علمي.
- أن يتسم المتقدم بصحة جسدية جيدة، مع عدم معاناته من أي مرض مزمن يمنعه من أداء مهامه الوظيفي.
- بالضرورة أن تكون زوجة المتقدم للحصول على الوظيفة تحمل الجنسية السعودية.
- عدم عمل المتقدم قبل ذلك في أي مكان تابع للنظام العسكري.
- تلائم طول ووزن المتقدم بحسب المواصفات الموضوعة من قبل اللائحة الطبية الموثقة من حرس الحدود.
- عندما يكون المؤهل التعليمي من خارج المملكة فيتم معادلته من خلال وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
كيفية التسجيل في وظائف حرس الحدود ١٤٤٣/٢٠٢٢
صرحت المديرية العامة لحرس الحدود عن طريقة التسجيل في وظائف حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- اللجوء أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة التوظيف مباشرة من خلال هذا الرابط https://www.jobs.sa
- النقر بعد ذلك على أيقونة الوظائف المتاحة من خلال القائمة الرئيسية الظاهرة أمامك.
- اختر تبويب وظائف حرس الحدود رجال ١٤٤٣.
- حدد الوظيفة الملائمة مع مؤهلك الدراسي وفق خبرتك المتوفرة.
- ثم أدخل جميع بياناتك الشخصية بدقة مثل؛ الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، مكان الإقامة، الجنسية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، التأكيد عليها.
- ادخل رمز التحقق المرئي الموجود على الشاشة.
- اضغط بعد ذلك على تسجيل بعد التأكد من كافة البيانات.
- ثم اطلع على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالوظيفة ووافق عليها.
- احتفظ برقم الطلب ثم اطبعه عقب المراجعة من التقديم.
- قم بتسديد مبلغ طارئ بحوالي مائة ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل راتب.
- عقب الإعلان عن المقبولين في الوظائف لابد من الانتظار.
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