نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم سريع لإنقاص الوزن 4 كيلو في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحلم كل من الرجال والنساء بالحصول على الجسم المثالي وفي وقت سريع وبطريقة صحية وهي معادلة صعبة جدا لأن بعض البرامج الغذائية السريعة لا توفر لك نظام غذائي صحي وقد تخسر وزنا كبيرا في وقت قصير ولكن بطريقة غير صحية نهائيا ولكن يجب أن يكون النظام الغذائي يوفر للجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها بطريقة صحية وبنظام يساعد على تخفيض وزن الجسم حتى الحصول على القوام المثالي ويجب أن تقوم بممارسة الرياضة مع النظام الغذائي وأفضل رياضية يمكن للشخص ممارستها هي المشي فيجب أن تمارس رياضة المشي لمدة ساعة على الأقل يوميا، سنقدم لكم اليوم رجيم صحي متوازن ومتكامل العناصر الغذائية ويساعد في تخفيض الوزن بطريقة صحية من 3 إلى 4 كيلو في الأسبوع. النظام الغذائي لتخسيس أربعة كيلو في الأسبوع الإفطار ثابت خلال الأسبوع وهو عبارة عن فول بدون زيت وخيار وربع رغيف. اليوم الأول وجبة الغذاء عبارة عن 250 جرام من اللحمة وسلطة وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن 50 جرام من الجبنة القريش وثمرة تفاح وربع رغيف. اليوم الثاني وجبة الغذاء عبارة عن فول بدون زيت وخيار وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن 50 جرام من الجبن القريش وربع رغيف. اليوم الثالث وجبة الغذاء عبارة عن تونة مغسولة وسلطة خضراء وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن 2 بيضة مسلوقة وربع رغيف. اليوم الرابع وجبة الغذاء عبارة عن ربع دجاجة مشوية وسلطة خضراء وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن كوب زبادي وتفاحة. اليوم الخامس وجبة الغذاء عبارة عن ربع كيلو من السمك المشوي وخيار وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن 2 ثمرة برتقال أو تفاح. اليوم السادس وجبة الغذاء عبارة عن خضار سوتيه وربع دجاجة مشوية أو مسلوقة وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن جبنة قريش وطماطم وخيار وربع رغيف. اليوم السابع وجبة الغذاء عبارة عن تونة مغسولة وسلطة خضراء وربع رغيف. وجبة العشاء عبارة عن كوب من الزبادي وثمرة برتقال. السناك اليومي للرجيم عبارة عن 2 ثمرة برتقال و2 ملعقة صغيرة من السكر. الممنوعات: الزيت والسمن والمخلل واللبن.

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