رابط تحديث بطاقة التموين دعم مصر برقم الموبايل 2022 حدثه الآن www.tamwin.com

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عمر شويل - جدة وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات تحديث بطاقة التموين للمستفيدين، حيث ظهرت رسالة على بونات صرف الخبز الخاصة بالمواطنين تدعوهم لتحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار خدمات صرف المقررات التموينية لهم، كما يتزامن ذلك مع فتح باب استقبال التظلمات للذين تم حذفهم من بطاقات التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل عام 2018، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية توفر الكثير من الخدمات عبر مواقع الوزارات الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين، لذلك نتعرف اليوم على خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر برقم الموبايل.

وعبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين المصرية، يمكن الوصول إلى الكثير من الخدمات التموينية للمواطنين، ومن تلك الخدمات ما يلي:

تقديم طلب إصدار بدل لبطاقة التموين

خدمة تفعيل بطاقة التموين لاستلام الرقم السري الخاص بها

خدمة الاستعلام عن صرف بطاقة التموين

خدمة الاستعلام عن حالة طلب ساري

استطلاع رأي المواطنين في المخابز التموينية بغرض تحسين الخدمة

خدمة تحديث رقم الهاتف في بطاقة التموين

تقديم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كما يوفر موقع دعم مصر رقم الخط الساخن للتواصل المباشر مع المواطنين على رقم 19959

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريقة وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي

قم بالضغط على تبويب الخدمات التموينية المتاحة.

قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك من أجل استكمال البيانات

اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

قم بإضافة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

قم بملء خانات رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقم

قم بالضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

هكذا يتم تحديث بيانات بطاقة التموين بنجاح.

رابط تحديث بطاقة التموين

وقد تزايد البحث بين الكثير من المواطنين المصريين عن رابط تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، للوصول إلى خدمات تحديث بيانات بطاقة التموين وكذلك إضافة المواليد الجدد، وما يتعلق بخدمات التموين من إضافة أفراد الأسرة أو تسجيل رقم الموبايل الخاص بكل فرد.

وقد فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رابط موقع إدارة دعم مصر لتقديم تلك الخدمات التموينية للمواطنين، ويمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم أو إضافة زوجاتهم وأبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية الدخول إلى رابط موقع دعم مصر واتباع الخطوات الموضحة من أجل تجنب توقف الخدمات التموينية الخاصة بهم.