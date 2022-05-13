رابط وشروط التسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية 1443 للرجال

التسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود للرجال وذلك على الرتب التالية (جندي – جندي أول – رقيب – وكيل رقيب) للتعيين في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، على أن يستوفي المتقدم كافة الشروط والمعايير للقبول والتقديم في المواعيد المحددة والتي تبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر شوال 1443 الجاري من الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 18 من نفس الشهر الساعة العاشرة صباحاً عبر البوابة الإلكترونية لـ أبشر توظيف.

رابط التسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية 1443

خصصت وزارة الداخلية السعودية رابط موقع أبشر للتوظيف للتقديم على الوظائف العسكرية لمن يستوفي الشروط المدرجة أسفل وفي المواعيد المحددة عبر الموقع، كما أوضحت الوزارة ضرورة التأكد من إدخال البيانات لضمان القبول وعدم استبعاد الطلب، هذا وقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في وقت سابق نتائج القبول المبدئي للنساء عبر البوابة الإلكترونية أيضاً.

شروط التسجيل في وظائف حرس الحدود للرجال

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من نشأ مع والده حين تأدية واجبه نحو المملكة في الخارج.

لابد أن يتسم بحسن الأخلاق والسمعة في كافة أمور حياته بمعنى أنه لا يوجد عليه أي قضايا أو حكم من قبل.

ألا يكون قد سبق العمل في وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

إذا كان متزوجاً لابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

ينبغي أن يكون لائق طبياً وبدنياً وأن يتناسب الطول مع الوزن.

على المتقدم اجتياز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

تقديم شهادة المؤهل العلمي والفني شرط أن تكون مصدقة من جهة الاختصاص التعليمية.

شروط حضور لجنة قبول وظائف حرس الحدود

يجب على المقبول مبدئي الحضور الالتزام بموعد المراجعة. إحضار جميع المتطلبات. يجب على كل متقدم أن يكون على جواله تطبيق توكلنا يوضح أنه “محصن” من أجل استكمال الإجراءات. إتباع الإرشادات الموجودة عبر موقع أبشر توظيف. التأكد من الإدلاء بالمعلومات الشخصية الصحيحة أثناء التسجيل وفي المقابلة الشخصية أيضاً.

يذكر أن لجنة القبول أوضحت أنه لن يسمح لأي متقدم بالدخول إلا وكان لديه تطبيق توكلنا “محصن” حسب التعليمات اللازمة.