رابط حجز تذاكر موسم جدة 2022 وأسعار الموسم الجديدة هذا العام وفقًا لهيئة الترفيه السعودية 1443

يرغب العديد من مواطني الدولة السعودية في شراء تذاكر موسم جدة لهذا العام 2022 ، والذي تم الإعلان عنه منذ يوم الاثنين الماضي الموافق الثاني من شهر مايو ٢٠٢٢م، والذي كان متوافقًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بعيد الفطر المبارك، لهذا يبحثون هؤلاء عن رابط حجز تذاكر موسم جدة 2022 من أجل معرفة كافة التفاصيل، ومن المشار إليه أن هذا الموسم سوف يُقام لمدة ستين يومًا، شاملًا الكثير من الفعاليات والاحتفالات المتنوعة.

رابط حجز تذاكر موسم جدة 2022

للتمكن من معرفة حجز تذاكر موسم جدة لعام ٢٠٢٢، لابد من زيارة حجز تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢ وهو كالآتي jeddahseason.sa ومن ثَمّ اختيار الحفلة أو الفعالية المرغوب بها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد الموعد، والفئة، وعدد التذاكر المرادة، بجانب التمكن من تسديد قيمة التذاكر عبر الموقع.

شروط حجز تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢

لكل من يرغب في حضور فعاليات وحفلات موسم جدة 2022، فلابد بمراعاة الشروط الموضوعة من قبل الجهة المعنية بذلك، من أجل المحافظة على سلامة وأمان المُترددين، ومن تلك الشروط الآتي:

إحضار حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، وذلك للتأكد من تناول تطعيمات فيروس كورونا.

ضرورة الالتزام بجميع الشروط والأحكام الخاصة بالفعالية.

الالتزام بالذوق العام أثناء حضور الفعاليات.

اتباع إجراءات وقواعد السلامة المحددة من خلال هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

لا يجب أخذ أي مواد محظورة أو خطرة في أماكن الفعاليات والمساحات الخاصة بموسم جدة ٢٠٢٢.

من الممكن تغيير تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢ بتذاكر فعاليات أخرى أثناء مدة الموسم فقط.

ليس من الممكن إعادة ثمن تذاكر موسم جدة إلا عند عدم إقامة الفعالية لأسباب أمنية أو قانونية.

ما أسعار تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢

أما عن أسعار تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢ المُعلن عنها من خلال هيئة الترفيه، تكون كالآتي: