«الأوروبى لإعادة الإعمار» يقدم قرضا بــ50 مليون دولار لمولدوفا

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى للاتحاد، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن البنك الأوروبى سيقرض ــــ أكبر بنك فى مولدوفا (مايب)، المشرف على الصندوق ـــ 50 مليون دولار لتعزيز قاعدته التمويلية فى البيئة الاقتصادية الصعبة التى سببتها الحرب على أوكرانيا وتمكينه من مواصلة دعم الاقتصاد المولدوفى، مع التركيز على الشركات الخاصة.

ووقع على حزمة التمويل البالغة 50 مليون يورو، الرئيس التنفيذى لبنك مايب، وفرانسيس ماليجى، المدير العام للمؤسسات المالية فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى فى مراكش.

ويجرى تخصيص 15 مليون يورو لتوسيع مشاركة مايب فى خط ائتمان الاتحاد الأوروبى من أجل الشركات؛ بهدف تمويل الاستثمارات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تحديث التكنولوجيا.

وسيسهم هذا القرض فى أهداف الخطة الاقتصادية والاستثمارية للشراكة الشرقية، والتى تشمل دعم 50000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فى مولدوفا.

ويقع المبلغ المتبقى البالغ 35 مليون يورو ضمن إطار المرونة وسبل العيش التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات والبلدان المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من الحرب على أوكرانيا.