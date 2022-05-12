نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع البقاء والمنطقة الدافئة.. موعد مباراة الأهلي وأبها الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وأبها ، في إطار لقاءات اليوم الثالث وقبل الأخير من مباريات الجولة 27 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 14 مايو 2022، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تمثل صراعًا مباشرًا من أجل البقاء، والدخول أكثر ضمن المنطقة الدافئة في وسط جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، لتأمين المشاركة في النسخة المقبلة من المسابقة، تجمع ناديا أبها والأهلي .

بالتفاصيل الكاملة نتناول كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الأهلي وأبها والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي وأبها .

مباراة الأهلي وأبها

بذكريات مؤلمة لقلعة أهلي جدة منذ الدور الأول ، يخوض فريقا أبها والأهلي مواجهة الإياب في الموسم الحالي.

حيث أسفر لقاء الذهاب عن فوز أبها بثنائية، يرغب زعيم الجنوب بتكرارها في مواجهة السبت.

من أجل تثبيت موقعه في المنطقة الدافئة بوسط الجدول.

بينما يطمح الأسود في تحقيق الفوز، من أجل الابتعاد أكثر عن صراع القاع المحتدم حاليًا.

نستعرض فيما ترتيب الدوري السعودي بعد انطلاق مباريات الجولة 27 في يومها الأول:

ننوه إلى أنه، وفي إطار مواجهات السبت (اليوم الثالث) من مباريات الأسبوع 27 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تقام مباراة الفتح والطائي .

والتي تسبق مواجهة قلعة الكؤوس وزعيم الجنوب.

حيث يمتلك الفريقان طموحًا كبيرًا للبقاء، وإن كانت حظوظ الفتح أعلى بحكم موقعهم في جدول الترتيب.

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي السعودي ، والذي يقدم واحدة من أسوأ مواسمه، مالم يكن أسوأها على الإطلاق!.

فـ قلعة الكؤوس، خسر المنافسة على لقب المسابقة التي يحمل أكثر ألقابها.

وبالطبع الحديث عن مسابقة كأس الملك 2022، بعد خروج مثير من دور ربع النهائي من أمام الشباب.