موسكو: روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال وجود مخاطر على وجودها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:23 مساءً - أكد نائب المندوب الروسي الدائم بالأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال وجود مخاطر على وجودها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم بالأمم المتحدة، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي: أنا لست عسكريا وليس من واجبي أن أقدم الاستنتاجات، لكنني أعتقد أنه إذا كانت لديكم أمور مع دولة نووية وإذا كنتم تهددون دولة نووية، فعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار كافة الاحتمالات.

وتابع نائب المندوب الروسي الدائم بالأمم المتحدة،: أنا دبلوماسي، ولست عسكريا ولست ضمن الدوائر التي تتخذ القرار بشأن تطبيق الاستراتيجية النووية، ولكن بوسعي أن أقول إن لدينا أسلحة نووية، وفي حال أي خطر على وجود روسيا، أنني على قناعة بأنه بإمكاننا استخدامه.

وفى وقت سابق أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم،الخميس، فرار أكثر من ستة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أواخر فبراير الماضى.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هناك ملايين الأشخاص نزحوا داخل أوكرانيا ذاتها، حيث تم تدمير عدد لا يحصى من المنازل بسبب القصف الروسي المتواصل.

وأضافت الشبكة أن غالبية الفارين من أوكرانيا دخلوا إلى بولندا، بينما سافر آخرون إلى المجر ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا.