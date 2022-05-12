عضو بـ«الدوما الروسى» ينتقد قرار لاتفيا بهدم نصب تذكارى للجيش السوفيتى

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى، أن هدم النصب التذكارى لجنود الجيش السوفيتى فى العاصمة اللاتفية (ريجا)؛ سيأتى كعمل آخر من أعمال التخريب العمد للدولة وانتصار لرهاب روسيا.





وقال سلوتسكى، فى تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "من الواضح أن إصدار مثل هذا القانون هو تكريم لذكرى الفيلق اللاتفى التابع لفافن إس إس، الذى لا يزال قدامى المحاربين وأحفادهم يسيرون فى شوارع رسجاء، إحياء لذكراه، كل عام فى 16 مارس".

وأشار إلى أن "السعى للانتقام وتمجيد المجرمين النازيين وإعادة كتابة التاريخ ومحاربة ذكرى المحررين أصبح للأسف السمة المميزة لسياسة دول البلطيق خلال السنوات الأخيرة". وقال "هذه هى مساهمتهم فى المشروع المناهض لروسيا".

ومرر البرلمان اللاتفى، فى وقت سابق اليوم، فى القراءة الثانية والأخيرة مشروع قانون تعليق اتفاقية موقعة مع روسيا بشأن النصب التذكارية والآثار؛ وهو ما يسمح بهدم النصب التذكارى لجنود الجيش السوفيتى فى ريجا.