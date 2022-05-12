فرنسا تؤكد دعمها لخيار فنلندا الانضمام إلى حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان لها أوردته "فرانس 24"، مساء اليوم، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أكد لنظيره الفنلندى ساولى نينستو، أن فرنسا تدعم خيار فنلندا السيادى بالانضمام السريع لحلف الناتو.

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