أوكرانيا: أشعلنا النيران فى سفينة لوجستية تابعة للبحرية الروسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، اليوم الخميس، عن سيرهى براتشوك، المتحدث باسم الإدارة الإقليمية فى مدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا، قوله، إن السفينة "فسيفولود بوبروف" تعرضت لأضرار، لكنه لم يؤكد حجم الضربة. وأوضحت أوكرانيا أن السفينة تعرضت للقصف بالقرب من "جزيرة الثعبان"، التى شهدت تجدد القتال مؤخرا. وتقع الجزيرة الصغيرة بالقرب من الحدود البحرية لأوكرانيا مع رومانيا.

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