وزراء خارجية «الناتو» يناقشون غدا دعم أوكرانيا والعلاقات مع فنلندا والسويد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، فقد جاء ذلك خلال اتصال ينس مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وكان رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها قد أعلنا فى وقت سابق أنهما يؤيدان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى وأن قرارا رسميا سيتخذ فى نهاية الأسبوع فى هذا الشأن.
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