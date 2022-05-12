جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن التحاليل التى جرت، خلال نفس الفترة بلغت 6010 تحاليل وأنه لم يتم تسجيل أى وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالى للوفيات عند 16 ألفا و 71 حالة، بينما تم تسجيل 36 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 1.148.964.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يُسجل 97 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.