العالم اليوم - رئيس أوكرانيا يعلن استعداده التفاوض مع بوتن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 11:16 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق دون إملاءات كشرط للجلوس إلى طاولة التفاوض.

أوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة تلفزيون راي الإيطالية الحكومية تُذاع ليلة الخميس، أن أوكرانيا لن تعترف مطلقا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، التي ضمتها موسكو عام 2014.

قال زيلينسكي في مقتطفات من المقابلة التي نشرتها وكالة راي، اليوم الخميس: "تمتعت القرم دائما باستقلال ذاتي، ولديها برلمانها، لكن ذلك كله ضمن أوكرانيا".

في رد على سؤال عن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحذر فيه من إذلال بوتن، أجاب زيلينسكي: "نريد أن يغادر الجيش الروسي أرضنا، لسنا على الأراضي الروسية. لن نحفظ ماء وجه بوتن بالتنازل عن أراضينا. سيكون ذلك غير منصف".

في تصريح آخر، تحدث زيلينسكي عن المستقبل، مشيرا إلى "ضرورة التفكير في مستقبل روسيا. وبصفتي رئيسا لأوكرانيا، أقول إن هؤلاء هم جيراننا. سيكون هناك رؤساء آخرون ورؤساء آخرون وأجيال أخرى في روسيا".