بالصور : احتجاج امام السفارة الاسرائيلية في عمان على اغتيال ابو عاقلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 12 مايو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- ينفذ العشرات في هذه الاثناء وقفة احتجاجية امام السفارة الاسرائيلية في عمان احتجاجا على اغتيال الزميلة الصحفية شيرين ابو عاقلة . وهتف المشاركون ضد جرائم الاحتلال وطالبوا باغلاق السفارة في الاردن . صور :

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