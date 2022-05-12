نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في جميع المحافظات العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. بعد طول انتظار ظهرت أخيرا نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع الخاصة بإعلان النتائج التابعة للوزارة، بعد أن تم اعتمادها رسميا في غالبية المحافظات العراقية، والتي أكدت أن التأخير في إعلان الدرجات نتيجة لزيادة أعداد الطلاب في تلك المرحلة هذا العام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عند تصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب ورصد درجاتهم، وبالفعل تم رفع الدرجات الخاصة بكافة المواد الدراسية بشكل رسمي وأخير عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على خطوات استخراج النتيجة بكل سهولة.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العراقية، أنه عند تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب في مرحلة الثالث المتوسط تم مراعاة الطلاب في إعطائهم الدرجات، وذلك بالتزامن مع شكاوي أولياء الأمور من صعوبة الامتحانات هذا العام، وأكد المصدر بوزارة التربية بأنه تم مراعاة عدم قدرة الطالب على التواصل التعليمي، بسبب توقف الدراسة أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة يسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد المنتشر بالمحافظات العراقية وبالعالم ككل.

وباتباع الخطوات التالية يتم الحصول على درجات طلاب السنة الخارجية الثالثة في مرحلة التعليم المتوسط ما قبل الجامعي:

الذهاب مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية. من قسم نتائج الطلاب يتم اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي. يتم إدخال كافة البيانات المطلوب في أماكنها المحددة مثل الرقم الامتحاني ومحافظة الطالب. بعد التأكد من البيانات المدخلة ومراجعتها يتم الضغط على التالي. فور ظهور نتائج محافظة الطالب المستعلم عنه يتم تحميل النتيجة مباشرة.

منصة وزارة التربية والتعليم العراقية

أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة بها، حتى تستطيع تقديم خدماتها للطلاب بشكل سريع وسهل، فإلى جانب استخدامها في التعرف على نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية، يمكن الاطلاع على معدلات قبول الطالب في جميع تخصصات الجامعات العراقية، فضلا عن معرفة مصاريف الجامعات العراقية المقررة على الطالب هذا العام، وبالتالي تسهل على الطلاب وأولياء أمورهم حجم الجهد المبذول للتعرف على تلك البيانات لتحديد وجهتهم الجامعية المستقبلية.