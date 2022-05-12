روسيا تهدد باستهداف فنلندا والسويد بعد انضمام البلدين للناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:26 مساءً - هددت روسيا باستهداف فنلندا والسويد بعد انضمام البلدين للناتو، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أراضي فنلندا والسويد ستصبح هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية ما يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الناتو.

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وأكد بوليانسكي في تصريح لصحيفة UnHerd News، نشر يوم الخميس، تعليقا على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قريبا، أن ذلك لن يكون "ضربة" بالنسبة للأمن الروسي، وأن موسكو مستعدة للتصدي للتحديات من قبل الناتو.