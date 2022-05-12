جدة - نرمين السيد - وقال داى بينج فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى خصص لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، إن العقوبات ستؤدى فقط إلى تفاقم الزيادات فى الأسعار وتفجر أزمات الغذاء والطاقة والمال فى جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الصين تحث الأطراف مجددا على التحلى بالعقلانية وضبط النفس، وبذل الجهود لحل الأزمة فى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين : العقوبات ضد روسيا لن تجلب السلام لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.