وكالة الاستخبارات العراقية تقتل قيادات مهمة بداعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان صحفى، اليوم الخميس، "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، حرصت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية على جمعها وتدقيقها بشكل عالى المستوى، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، رصدت مفارز الوكالة فى ناحية المحلبية فى جبال عداية ضمن محافظة نينوى، أحد الأنفاق المهمة التى تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، وأنه تم تزويد خلية الاستهداف المشترك بهذه المعلومات وباشرت بالاستطلاع الجوى والإيعاز إلى صقور الجو الأبطال بدك هذا الوكر".

وأضافت أن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب، شرعوا فى التحرك نحو الهدف وتطويق المكان المستهدف، وأثناء عملية الحفر فى هذا الوكر حاولت العناصر الإرهابية التى بداخله التأثير على عمل قوة التفتيش".

وأشارت إلى أن القوة أجهزت على من كان بداخله وقد تم قتل 9 عناصر من قيادات عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن ضبط أحزمة ناسفة كانت معدة للتفجير فى هذا الوكر.

وتابعت: "العمل الاستخبارى والأسلوب الجديد المتبع من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية كان له الأثر الكبير فى القضاء على العديد من عناصر عصابات داعش الإرهابية أوإلقاء القبض عليهم".