موسكو: سنقدم أدلة جديدة لمجلس الأمن على النشاط البيولوجى الأمريكى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن، يوم غد الجمعة؛ لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية فى أوكرانيا.
وطالب نائب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "لقد طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولى لتقديم أدلة جديدة حول البرامج البيولوجية العسكرية التى أقيمت فى المختبرات البيولوجية الأمريكية فى أوكرانيا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف قد قال، فى وقت سابق، إن ما تم الكشف عنه فى أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجى أمريكى، منتشرة فى جميع أنحاء العالم.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة مختبرات كيميائية أو بيولوجية فى أوكرانيا؛ ووصفت التصريحات الروسية، بأنها "محاولة لتبرير عمليتها العسكرية" فى أوكرانيا.
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