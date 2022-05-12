العالم اليوم - بها مواد خطرة.. تفاصيل ضبط ورشة تخص زوجة حمادي الجبالي بتونس

انتم الان تتابعون خبر بها مواد خطرة.. تفاصيل ضبط ورشة تخص زوجة حمادي الجبالي بتونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 10:19 مساءً - قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت ورشة غير قانونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة، وتشغل بشكل غير شرعي، مملوكة لزوجة رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإخوانية حمادي الجبالي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه "على إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة ( الساحل التونسي ) يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية".

وقال البيان إنه بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 02، تمّت مُداهمة المصنع المذكور "والذي تبيّن أنه على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة، حيث تم ضبط داخله شخصين أجنبيين".

وبتفتيش المصنع "تمّ العثور على 03 قوارير تحتوي على مادّة "أسيتيلان" المدرجة بجدول المواد الخطرة ، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على 02 أفران كهربائيّة، و كمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الإحتراق وبقايا مادّة الألومنيوم".

وأوضح البيان أنه بالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور.

وبعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل رفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي ا لجنسية وبالتحرّي معه اعترف أنه لا يحملُ جواز سفر وقد حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادما من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة، وفق البيان.

وفي الأثناء تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث".

وقال البيان إنه تمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية"، لينفي بذلك ما تردد عبر صفحة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي بأنه جرى اقتياده واعتقاله.