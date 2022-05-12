نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملكة عن اغتيال أبو عاقلة : لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 12 مايو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :– نعت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة. وقالت جلالتها في تغريدة لها عبر تويتر: “خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته”. وأضافت جلالتها “قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها.. رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان”.

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