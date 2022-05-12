رابط استبيان نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني

رابط استبيان نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق تزداد مؤشرات البحث للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، من قبل العديد من الطلاب في جميع أنحاء العراق، والذين كانوا قد تقدموا لتسجيل رغبات القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بناء على ضوابط نظام القبول الموازي الذي أصبح منتشر بشكل كبير في العراق وفي العديد من الدول في هذا التوقيت، والذي يتيح للطلاب الالتحاق بالكليات المختلفة في العديد من التخصصات في الجامعات المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط استبيان نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن لجميع طلاب العراق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة بسهولة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية؛ والذي تم تفعيله لسهولة استخراج النتائج الخاصة بالطلاب، حيث يتم الحصول على النتيجة فقط بالرقم الامتحاني من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه الى الموقع الرسمي الخاص ببوابة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

اختيار الخدمات الالكترونية المتاحالإلكترونيةلموقع.

اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق.

يتم ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح عبر الموقع.

ادخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار النقر عبر ايقونة اظهار النتيجة لتظهر على الفور.

شروط وضوابط القبول الموازي في العراق 2022

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها للقبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع التخصصات المختلفة بناء على معدلات القبول المعلنة، وقد جاءت هذه الشروط والضوابط المطلوبة على النحو التالي.