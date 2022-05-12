نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 وزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدارس أشبال الأمة 2022-2023 التابعة للتعليم المزدوج بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية أعلنت عن فتح باب التسجيل بها للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للمرحلتين التعليم المتوسط والتعليم الثانوي بدءًا من التسجيل الأولي يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022، على أن تظهر نتائج القبول النهائي يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022، والجدير بالذكر مدارس أشبال الأمة تقبل تلاميذ الجزائر المتفوقين دراسيًا بامرحلة الابتدائية ذوي المستوى الدراسي الممتاز والذين يرغبون بالإلتحاق في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

رابط التسجيل بمدارس أشبال الأمة preinscription.mdn.dz للعام الجديد 2022-2023

ولراغبي الاتحاق بمدارس أشبال الأمة للعام الجديد 2022-2023 من متفوقي المرحلة الابتدائية اتباع الخطوت التالية بالترتيب :

أولًا الولوج مواقع التسجيل الأولي للمترشحين الراغبين بالانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي أشبال أمة .

. تعبئة كافة البيانات المطوبة وفق الشروط الموضحة بالفقرات السابقة.

متابعة مراحل التقديم ومواعيد ظهور نتائج القبول الرسمية من خلال موقع التسجيلات الإلكتروني http://preinscription.mdn.dz/cadets.

أهداف مدارس أشبال الأمة

في نفس السياق السابق ذكره فقد تم تأسيس مدارس اشبال الأمة لتكون بمثابة إطار مستقبلي للجيش الوطني الشعبي للقيام بالعديد من المهام الرئيسية منها:

أولًا العمل على ضمان تعليم مدرسي بشكل عسكري للطورين المتوسط والثانوي.

كذلك لتوجيه الأشبال بعد الحصول على البكالوريا للجيش الوطني الشعبي لمتابعة التكوين العسكري جامعيًا باحدى مدارس الضباط للجيش الوطني الشعبي.

مراحل الإلتحاق بالسنة الأولى ثانوي 2022-2023

أولًا التسجيل الأولي إلكترونيًا يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022.

أيضًا يتم الانتقاء إلكترونيًا يوم الإثنين 8 أوت 2022 و يوم السبت 14 أوت 2022، ويتم إنتقاء المترشحات والمترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب نتائج السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

في النهاية ستعلن نتائج القبول يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022.

إمتحانات المسابقة للسنة الأولى ثانوي 2022-2023

أولًا فحص طبي و إختبار اللياقة البدنية. نظرا للوضع الصحي الحالي، لن تخضع المترشحات لإمتحانات كتابية هذه السنة. الرياضيات. العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا. اللغة العربية. فحص طبي. إختبار اللياقة البدنية.

مراحل التسجيل للسنة الأولى متوسط اشبال الأمة العام الدراسي الجديد

أولًا التسجيل الأولي إلكترونيًا يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022.

كذلك يتم الانتقاء إلكترونيًا يوم الإثنين 8 أوت 2022 و يوم السبت 14 أوت 2022، يتم فيها إنتقاء المترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية و عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

في النهاية ستعلن نتائج القبول يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022.

إمتحانات المسابقة للسنة الأولى متوسط 2022-2023 أشبال الأمة بالجزائر

فحص طبي و إختبار اللياقة البدنية ونظرا للوضع الصحي الحالي لن يخضع المترشحون لإمتحانات كتابية هذه السنة.

الرياضيات.

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

اللغة العربية.

فحص طبي.

إختبار اللياقة البدنية.

شروط الإلتحاق بالسنة الأولى متوسط العام الدراسي 2022-2023

كما تتواجد مدارس أشبال الأمة بطور التعليم المتوسط بالمسيلة، وتيارت، وبشار، والأغواط، وباتنة و بجاية وتمنراست، والجدير بالذكر أن تلك المدارس متاح بها التقديم للذكور فقط وفق شروط التقديم التالي ذكرها:

أولًا أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. كذلك أن يكون المتقدم لائق بدنيًا ويتمتع بصحة جيدة. أيضًا أن يكون مواليد عام 2011 فما بعد. في النهاية أن يكون المتقدم مقبول في السنة الاولى متوسط 2022-2033 بمعدل يساوي 08/10 فما فوق.

أبرز شروط الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي مدارس أشبال الأمة العام الدراسي الجديد

كذلك تتواجد مدارس أشبال الأمة بطور التعليم الثانوي في البليدة ، وهران وسطيف وذلك للإناث والذكور، والجدير بالعلم أن التقديم متاح للإناث فقط وشروط التقديم بها هي: