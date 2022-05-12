50,000 ريال بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب عبر تمويل إمكان

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي من خلال تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي بدون الحاجة إلى كفيل غارم بفترة سداد طويلة الأجل حيث يمكن توفير التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر شهريًا حتى 5 سنوات ويتم الآن التقديم من خلال الأونلاين للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل أو بلا تحويل الراتب الشهري عن طريق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ولكن لن يتحقق الموافقة المطلوبة على التمويل الشخصي بالشركة إلا بعد تطابق الشروط والأحكام الواجبة للتمويل.

الشروط الواجبة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي عبر شركة إمكان

التمويل الشخصي عبر شركة إمكان من التمويلات المطابقة للشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية حيث أمتاز التمويل بالسيولة المالية حتى خمسون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة ومرنة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير حتى خمسة سنوات على الأكثر بعد تطبيق الشروط والأحكام اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط التمويل الأصغر توفير راتب شهري يبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية للحصول على الموافقة المطلوبة لدى شركة إمكان للتمويل.

يطلب التمويل لدى شركة إمكان توفير سجل ائتماني مناسب لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

كذلك لا يشترط التمويل الشخصي جهة العمل في السعودية عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

التمويل الشخصي يطلب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك من العمر 25 عام حتى 65 عام فقط لا غير.

يطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في السعودية.

مميزات وخصائص التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة