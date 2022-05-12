نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون كفيل يصل 250 ألف ريال من كوارا ويناسب جميع الفئات ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن تمويل بدون كفيل أو تحويل للراتب، لهذا سنعرض لكم اليوم من خلال مقالنا أهم المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع، هذا بجانب عرض الرابط الرسمي الخاص بالتمويل الذي لا يحتاج لكفيل وغيرها من الموضوعات وثيقة الصلة.

تمويل بدون كفيل

توفر شركة كوارا للتمويل تمويل شخصي بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة السعودية، ويتميز هذا التمويل بأنه ذو شروط ومتطلبات بسيطة وميسرة وغير معقدة على أي موظف سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، كما تتيح الشركة الفرصة أمام أي شخص داخل المملكة بمختلف جنسياتهم أن يستفيدوا من التمويل دون الحاجة لتحويل راتبهم أو كفيل.

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا

إليك أهم مميزات التمويل، والتي تتمثل فيما يلي:

يتوافق التمويل مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.

لا تحتاج لضمان أو كفيل للحصول على القرض.

لا يتطلب التمويل تحويل راتبك الشهري له.

يمكن لجميع المواطنين السعوديين والغير سعوديين بمختلف جنسياتهم الحصول على القرض.

تتيح الشركة التمويل لقطاع الأفراد دون أن تفرض أي رسوم إدارية.

المرونة في السداد، فقد تصل مدة السداد حتى خمس سنوات.

الموافقة على حصولك على التمويل تكون بشكل فوري وسريع، فبمجرد استيفائك للشروط يتم الموافقة الفورية على التمويل.

تتميز الشركة بسهولة وسرعة إجرائها مع كل العملاء.

يمكن أن تحصل على مبالغ مالية من الشركة تصل حتى مبلغ 250 مليون ريال.

رابط طلب تمويل بدون كفيل من شركة كوارا

لقد أطلق شركة كوارا رابط رسمي إلكتروني يمكنك من خلاله التقديم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل عبر شبكة الإنترنت، إليك خطوات التقديم فيما يلي:

أدخل عبر الموقع الرسمي لدي شركة كوارا عبر شبكة الأنترنت.

سجل الدخول.

أدرج جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع، والتي تتعلق بطرق التواصل وبيانات عن العمل والراتب وغيرها.

راجع على البيانات التي أدخلتها.

أضغط تبويب طلب التمويل.

في ختام تمويل بدون كفيل، يمكنك أن تقدم طلب الحصول على هذا التمويل عبر شبكة الإنترنت من خلال الخطوات التي سبق ذكرها، كما يمكنك زيارة أحد فروع الشركة والتقديم بشكل مباشر.