لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf جميع المحافظات

لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الان حيث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات يباشرون بحثهم حول الحصول على طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي المتوفرة حالياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نستعرضه ونوافيكم به الآن فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل من أجل الوصول الى تلك النتائج الموجودة بالوقت الحالي على شكل نساعدكم به من خلاله على معرفة نتائج القبول الموازي

لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

لينك معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 يباشر حوله البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات حيث نتيجة القبول الموازي واحدة من النتائج التي من خلالها يتم قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية وذلك على مستوى جميع الأقسام والتخصصات التي جاءت امام الطلاب، على ان يتم الإعلان والتصريح على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة مؤخراً بعد الإعلان عن استقبال طلبات القبول الموازي امام نحو 35 ألف طالب وطالبة، عليه نوافيكم الان ونستعرض من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات استعلام ومعرفة نتائج القبول الموازي مبسطة وسهلة للغاية أمام جميع الطلاب، حيث قد تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي لاستقبال طلبات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى البساطة والسهولة على الشكل التالي:-

فى البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتيجة حتى تكون امامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق