“رابط” التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ “سجل الآن” رابط منصة الدعم والحماية تعرف علي الشروط

تعرف على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ حيث تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة الفترة المسموح بها للتقدم في الضمان المطور دون أن يحدث أي تغيير على صرف معاش الضمان لمن لهم الحق في الاستفادة منه، وأشارت الوزارة أن التقديم متاح للجميع من العاطلين، والأرامل، والمطلقات، الذين تتوافر بهم الشروط المعلنة من قبل الوزارة، وللتعرف على خطوات التسجيل في الضمان المطور، وموعد التقديم تابع المقال.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن زيادة المدة المحددة للتقديم والتسجيل في الضمان المطور، والتي تم تحديد الانتهاء منها يوم ٢٣-٥-٢٠٢٢، والذي يوافق هجريًا ٢٢ شوال ١٤٤٣، ولكن بعد الإعلان عن التمديد أصبح موعد الانتهاء من التقديم يوم ٣٠-١٠-٢٠٢٢ الموافق هجريًا ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٤، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة إليها، وصرف المعاش على الفور في حالة تأكد الاستحقاق، ومطابقة الشروط الخاصة بالتسجيل.

رابط التسجيل في الضمان المطور ١٤٤٣

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد طريقة إلكترونية للتقديم من خلال منصة الدعم والحماية، وأعلنت عن الرابط الخاص بالتسجيل sbis.hrsd.gov.sa حيث جاءت خطوات التسجيل كالتالي:

في البداية يتم الذهاب الى رابط منصة الدعم والحماية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل مستخدم جديد.

ثم إضافة رقم الهوية، ورقم الجوال، وكافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.

في هذه الخطوة قم بإدخال الرمز الذي تم إرساله إلى هاتفك.

في النهاية يتم الضغط على تأكيد.

شروط التقديم في الضمان المطور