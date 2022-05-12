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في ظل جهود المملكة العربية السعودية في توفير الراحة علي المواطن السعودي وحتي على الشخص الوافد المقيم بها قامت بتفعيل رخصة قيادة رقمية تحل محل الرخصة العادية وأن كل ما يتطلبه الأمر هو استخدام منصة أبشر الإلكترونية وكل ذلك يتم بالتعاون بين وزارة الخارجية السعودية وبين إدارة الأمن العام من أجل تفعيل هذه الخدمة. خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب وكلمة سر.

الضغط على خيار خدماتي الموجودة ضمن قائمة الخيارات والخطوة التالية هي الضغط علي كلمة تنشيط رخصة القيادة الرقمية .

وضع علامة أمام الرمز الخاص برخصة القيامة التي يريدها المتقدم.

الخطوة النهائية هي تفعيل الرخصة الرقمية من خلال كتابة رقم هاتف خاص بالمستودع ويجب أن يكون نشط وتعتبر هذه الخطوة النهائية لتفعيل هذه الرخصة. شروط التمتع برخصة القيادة الرقمية الشرط الأول هو أن يكون السائق لديه في الأساس رخصة قيادة عادية ويجب أن تكون في هذه الوقت مفعله وليست منتهية الصلاحية. الشرط الثاني أن يكون يمتلك لحساب على منصة أبشر الإلكترونية وفي حالة عدم امتلاك وكان يتحقق به الشرط الأول يجب أن يبادر بإنشاء حساب على هذه المنصة. مزايا الحصول والاستفادة من رخصة القيادة الرقمية السعودية لعام 1444 هـ من خلال رخصة القيادة الرقمية يمكن تسهيل أي إجراء خاص بإدارة المرور السعودية.

عملية التحقق من فاعلية القيادة السعودية يكون سهل للغاية والسبب في ذلك أن عملية التحقق تكون إلكترونية دون بذل مجهود جسدي أو مالي فضلا علي أن الأمر لن يستغرق أكثر من دقائق معدودة.

يكتفي بصورة من هذه الرخصة الرقمية تقديمها إلى السلطات المرورية للتأكد منها وفحصها دون الحاجة في الأساس إلى وجود الأصل فصورة أو نسخة منها كفيلة.

لا تحتاج عملية تفعيل هذه الرخصة إلى الذهاب بشكل فعلي إلى إدارة من أدارات المرور لأن عملية تفعليها تتم بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر، وذلك يساهم في الحد من أزدحام المواطنين والتقليل من خطر التعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا. عمر شويل - جدة خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونيا والشروط الواجب توافرها - ثقفني

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