نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في المديرية العامة لحرس الحدود للرجال 1443 في المقال التالي
التسجيل في المديرية العامة لحرس الحدود، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، عن بداية فتح باب القبول للتسجيل والتقديم الخاص المديرية العامة لحرس الحدود، علي أن يتم التقديم لهذه الرتب (رقيب، وكيل، رقيب، عريف، جندي) وسوف يكون التقديم للرجال فقط في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث سيتم التقديم وفق توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في التقديم، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود لجميع الأفراد بالأراضي السعودية.
التسجيل في المديرية العامة لحرس الحدود
التسجيل سوف يكون متاح للجميع بداية من يوم السبت الموافق 13/ 10/ 1443 من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 1443 بنهاية الساعة العاشرة صباحًا، علي أن يتم التقديم للرتب المذكورة للرجال فقط من خلال هذه الخطوات:
- يجب الدخول لموقع التقديم التالي: المديرية العامة لحرس الحدود السعودي.
- النقر علي تبويب القبول الإلكتروني.
- اختيار التقديم في القبول الخاص بالرتب الآتية (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي) للرجال.
- تسجيل نموذج التقديم الخاص بكل شخص ومل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم النقر علي تقديم الطلب.
شروط تقديم حرس الحدود
يتم التقديم في الوظائف المتاحة لدي حرس الحدود بناء علي توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومنها ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من تم نشأته مع والديه خلال خدمة الدولة بخارج المملكة.
- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير مُدان بأي أحكام تخل بالشرف والأمانة.
- ألا يكون متزوجاً من امرأة غير سعودية.
- يجب أن يجتاز كل متقدم جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.
- يشترط للتقديم أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو أن يكون قد تم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو أي من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب ما أو أن يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
- يشترط أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعلن عنها.
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