طريقة التقديم على منصة إحسان لطلب مساعدات 1443

منصة احسان عبارة عن موقع إلكتروني هدفه هو تقديم المساعدات الخيرية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حيث أنه من خلال هذه المنصة يتم تجميع التبرعات ولكن من جميع أنحاء العالم حيث أنها لا تقتصر على المملكة العربية السعودية فقط، المميز في هذه المنصة بأنها متاحة للاستخدام في أي وقت وأيضاً في أي مكان من العالم بطريقة سهلة، كما أنه يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع واستخدامه من خلال خطوات بسيطة ومباشرة.

كيف يمكن استخدام منصة احسان 1443

لكي يتم استخدام منصة احسان والاستفادة من الخدمة التي تقوم هذه المنصة بتقديمها يجب أن يتم تسجيل الدخول على هذه المنصة وإنشاء حساب جديد إذا كانت عملية التسجيل تتم لأول مرة، وخطوات إنشاء حساب جديد تتمثل في:

يقوم المستخدم بالبحث عن منصة إحسان من خلال كتابة اسم المنصة في محرك البحث.

في البداية يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد ثم يتم كتابة كل البيانات الأساسية التي يطلبها الموقع، ومن الممكن أن يتم استخدام رقم الهاتف المحمول لتأكيد عملية التسجيل.

بعد أن يتم إنشاء حساب جديد يقوم المستخدم باختيار طريقة تسجيل الدخول المناسبة له، حيث أنه من الممكن أن يتم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو باستخدام رقم الهاتف المحمول.

يتم إنشاء كلمة سر قوية واستخدامها في تسجيل الدخول كل مرة.

ما هي أهداف منصة احسان للحصول على مساعدة

تم تأسيس هذه المنصة بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية من كل مكان في العالم، ونالت هذه المنصة إعجاب الكثير من المواطنين وحققت الهدف من إنشائها، ومن هذه الخدمات ما يلي: