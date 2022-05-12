نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على منصة إحسان لطلب مساعدات 1443 في المقال التالي
منصة احسان عبارة عن موقع إلكتروني هدفه هو تقديم المساعدات الخيرية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حيث أنه من خلال هذه المنصة يتم تجميع التبرعات ولكن من جميع أنحاء العالم حيث أنها لا تقتصر على المملكة العربية السعودية فقط، المميز في هذه المنصة بأنها متاحة للاستخدام في أي وقت وأيضاً في أي مكان من العالم بطريقة سهلة، كما أنه يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع واستخدامه من خلال خطوات بسيطة ومباشرة.
كيف يمكن استخدام منصة احسان 1443
لكي يتم استخدام منصة احسان والاستفادة من الخدمة التي تقوم هذه المنصة بتقديمها يجب أن يتم تسجيل الدخول على هذه المنصة وإنشاء حساب جديد إذا كانت عملية التسجيل تتم لأول مرة، وخطوات إنشاء حساب جديد تتمثل في:
- يقوم المستخدم بالبحث عن منصة إحسان من خلال كتابة اسم المنصة في محرك البحث.
- في البداية يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد ثم يتم كتابة كل البيانات الأساسية التي يطلبها الموقع، ومن الممكن أن يتم استخدام رقم الهاتف المحمول لتأكيد عملية التسجيل.
- بعد أن يتم إنشاء حساب جديد يقوم المستخدم باختيار طريقة تسجيل الدخول المناسبة له، حيث أنه من الممكن أن يتم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو باستخدام رقم الهاتف المحمول.
- يتم إنشاء كلمة سر قوية واستخدامها في تسجيل الدخول كل مرة.
ما هي أهداف منصة احسان للحصول على مساعدة
تم تأسيس هذه المنصة بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية من كل مكان في العالم، ونالت هذه المنصة إعجاب الكثير من المواطنين وحققت الهدف من إنشائها، ومن هذه الخدمات ما يلي:
- توصيل المساعدات والمعونات إلى الفقراء والمحتاجين بشكل مباشر ويعتبر أيضاً منصة مضمونة لتحويل المبالغ النقدية إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية الغير ربحية.
- هدفه الأساسي هو تقديم المساعدات المادية والمعنوية من قبل الأفراد للأشخاص المحتاجين، وبذلك يتم تعزيز قيم المجتمع الإنسانية، ويعتبر وسيلة مضمونة لأنها تتعامل مع الجهات الحكومية المسئولة عن هذه الخدمات.
- كما أنه خلال شهر رمضان الكريم يقوم ولي العهد السعودي بالتبرع لهذه المنصة وذلك لكي يزيد من قيمة تبرعات هذه المنصة وتوصيلها إلى الأشخاص المحتاجين.
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