موسكو تهدد بـ”تدابير أمنية” حال انضمام فنلندا لـ”الناتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 مساءً - اعتبر الكرملين، الخميس، أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو تهديد لأمن روسيا، مؤكدا أنه "سيستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها".

وأكد الكرملين أن "الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو"، مشددا على أن "روسيا مستعدة للرد بصرامة على أي جهة تحاول التدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا".

يأتي هذا فيما أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج أن "عملية انضمام فنلندا ستكون سلسة وسريعة".

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة وزرائه سانا مارين، الخميس، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالا في بيان مشترك إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم 30 بلدا، ستزيد بلدنا من قوة التحالف الدفاعي برمته".

وأضافا: "على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير"، موضحين أن "بيانا رسميا في هذا الصدد سيصدر الأحد".

ونشرت الحكومة الفنلندية تقريرا، في وقت سابق، قالت فيه إنه "لا توجد طريقة أخرى للحصول على ضمانات أمنية إلا في إطار الدفاع والردع المشتركين اللذين تضمنهما المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي".

وزاد الإعلان بشأن السعي للحصول على عضوية الناتو، من خطر غضب الكرملين، الذي أصدر عدة تهديدات ضد توسيع أراضي الحلف باتجاه الأراضي الروسية.

وعلى وقع تلك التهديدات، قامت الحكومة الفنلندية بتخزين كميات كبيرة من الحبوب والوقود في احتياطيات استراتيجية تستمر 5 أشهر على الأقل، يتوقعون المزيد من الهجمات الإلكترونية مثل تلك التي ضربت وزارتي الدفاع والعلاقات الخارجية في 8 أبريل/نيسان.

ويعتقد أكثر من خمسة ملايين فنلندي أن روسيا ستستهدف قريبًا بنيتها التحتية، بما في ذلك شبكة الإنترنت والكهرباء، وأن الانتهاكات الروسية للمجال الجوي آخذة في الازدياد بالفعل.

وعززت فنلندا قواتها المسلحة وكثفت الإنفاق السنوي على الدفاع المدني والأسلحة، كما تقدمت الحكومة الفنلندية بطلب في فبراير لشراء 64 طائرة من طراز "إف-35" من شركة لوكهيد مارتن، بتكلفة تزيد على 9 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، رحبت الدنمارك، الخميس، بإعلان قيادة فنلندا دعمها لانضمام سريع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن في تغريدة عبر "تويتر": "ترحب الدنمارك بالطبع بفنلندا في حلف الناتو".

وأضافت أن "انضمام فنلندا للناتو سيعزز الحلف والأمن المشترك"، مؤكدة أن "الدنمارك ستبذل قصارى جهدها لضمان عملية انضمام سريعة بمجرد التقدم بطلب رسمي للانضمام لعضوية الحلف".