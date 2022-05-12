عسكرى أوكرانى : هناك 600 جندى أصيبوا بجروح خطيرة فى آزوفستال

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية عن بالامار قوله فى مداخلة مع قناة تليفزيونية "أدركت الحكومة أننا محاصرون، وعليها اتخاذ إجراءات لإنشاء ممر لوجستى، تلقينا الأوامر وما زلنا قادرين على الحفاظ على دفاعاتنا، وما زلنا نفعل ذلك فى ظروف بالغة الصعوبة، العدو يملك كل ميزة فى الجو والبحر وبالتالى فإن الوضع صعب للغاية".

وأشار إلى أن السلطات يجب أن تفعل كل ما هو ممكن ومستحيل لإنقاذ جنودها، مضيفا أن الجنود لا يفكرون فى الاستسلام، لكنهم يعتمدون فقط على خيار الإخلاء، مع مراعاة الضمانات الدولية.

وكان عمدة آزوفستال قد أعلن السبت الماضى أنه تم إجلاء جميع الأطفال والنساء وكبار السن من آزوفستال.

وفى 3 مايو الجارى، شنت القوات الروسية هجومًا على آزوفستال، فى محاولة لاقتحام المصنع من عدة أماكن.