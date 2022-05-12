عائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ترفض شروط الاحتلال لإقامة الجنازة

جدة - نرمين السيد - وحددت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، عددًا من الشروط لدفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الأمر الذى ترفضه عائلة أبو عاقلة.

وفى السياق ذاته، قال مدير نادى الأسير، ناصر قوس، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال تحاول فرض شروط على عائلة شيرين بعدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة، الأمر الذى ترفضه العائلة.

وعلى الجانب الأخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى باقتحام منزل مدير نادى الاسير ناصر قوس بالبلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4״.

ومن جانبه، قال مدير نادى الاسير ناصر قوس إن قوات الاحتلال تستهدف كوادر ونشطاء حركة "فتح" فى محاولة لتخفيف الغضب الشعبى حول اغتيال أبو عاقلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال استدعت انطون أبو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين عصر اليوم.

وأدانت الدول العربية حادث الغدر والخيانة التى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة أثناء تأدية مهنتها وواجبها الصحفى لتوثيق انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.