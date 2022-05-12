الأردن يُدين هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمنازل فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أدانت الحكومة الأردنية، إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عدد من منازل الفلسطينيين فى مسافر يطا وتهجير سكانها، وإقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وأكّد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير هيثم أبوالفول فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن التوسع الاستيطانى وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وفى مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدّد أبو الفول على أن الممارسات الأحادية التى تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين هى مُمارساتٌ لاشرعية ولاقانونية ومرفوضةٌ ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

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