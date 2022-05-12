العالم اليوم - بشكل مفاجئ.. إيران ترفع أسعار المواد الغذائية 300 في المئة

انتم الان تتابعون خبر بشكل مفاجئ.. إيران ترفع أسعار المواد الغذائية 300 في المئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 09:21 مساءً - رفعت إيران بشكل مفاجئ أسعار مجموعة مختلفة من السلع، منها زيت الطعام والدجاج والبيض والألبان، بنسبة تصل إلى 300 في المئة، الخميس.

وانتظر عشرات الإيرانيين القلقين في صفوف طويلة للحصول على الغذاء وأفرغوا رفوف محلات البقالة في أنحاء البلاد خلال ساعات قبل دخول رفع الأسعار حيز التنفيذ.

الزبائن المذعورون اجتاحوا المتاجر وعبؤوا السلع الأساسية في أكياس بلاستيكية كبيرة، وفقا لمقطع مصور متداول على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت صفوف طويلة في طهران أمام متاجر البقالة مساء الأربعاء. واليوم الخميس، تراجعت العملة الإيرانية لتصل إلى 300 ألف ريال مقابل الدولار.

وأُبلِغ عن تعطل في خدمات الإنترنت في أنحاء إيران، بينما استعدت الحكومة لاضطرابات محتملة. ووفقا لمجموعة "نتبلوكس.أورغ"، فقد خرجت احتجاجات في الجنوب النائي الفقير.

وكانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بشكل كبير في عدد من دول العالم، بسبب أزمات سلاسل الإمداد العالمية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتستورد إيران نصف زيوتها للطهي من أوكرانيا، حيث منع القتال الكثير من المزارعين عن حقولهم. وبالرغم من أن إيران تنتج نصف قمحها تقريبا، فهي تستورد معظم الباقي من روسيا.