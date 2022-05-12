نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يدين اغتيال شيرين أبو عاقلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 12 مايو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :-دانت الحكومة الأردنيَّة جريمة الاغتيال البشعة التي أدت الى استشهاد الصحفيَّة الفلسطينيَّة شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم في جنين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) ندين هذه الجريمة النَّكراء التي ارتكبت بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحافيين والاعلاميين. وشدَّد الشّبول على أنَّ هذه الجريمة تشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدَّوليَّة، التي تنصُّ على وجوب حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، داعياً المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك من أجل حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وأعرب وزير الدَّولة لشؤون الإعلام عن خالص مواساته وتعازيه إلى الصَّحفيين والإعلاميين حول العالم، وإلى أسرة الفقيدة وعائلتها بهذه الفاجعة.

كما أعرب عن تمنِّياته بالشِّفاء العاجل للصَّحفي الفلسطيني علي السمُّودي الذي اصيب خلال جريمة قتل ابو عاقلة النكراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين اغتيال شيرين أبو عاقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.