وحدة سكنية مدعومة من الراجحي تعرف على شروط الحصول عليها وطريقة التقديم. يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات البنكية والمصرفية المختلفة والمتطورة. كما تتنوع الخدمات التي يقدمها البنك ما بين قروض وتمويل وبطاقات ائتمانية وتسويقية عديدة. كما يقدم الراجحي العديد من العروض المميزة للعملاء والتي تتميز بالعديد من المزايا. وتعتبر أهم مزايا بنك الراجحي هو تعاونيه مع الحكومة السعودية كما أن جميع خدمات البنك تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويقدم المصرف خدمة جديدة ومميزة وهي إمكانية الحصول على وحدات سكنية مدعومة عن طريق البنك والتعاون مع الحكومة السعودية. وهو ما سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول عليه وأهم الشروط المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط خدمة إعفاء من الراجحي والفئات المستثناة من الحصول على الخدمة وطريقة التقديم.

وحدة سكنية مدعومة من الراجحي

يتميز بنك الراجحي بتقديمه الدائم للعديد من الخدمات البنكية المتميزة والمتطورة والتي تهدف لتقديم المساعدة للعملاء وذلك لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة. كما يقدم المصرف أيضاً عروض متميزة خاصة بالتمويل العقاري والذي يساعد العملاء في توفير وحدة سكنية مدعومة. وذلك من خلال التعاون مع الحكومة السعودية وصندوق التنمية العقاري. كما يتم تقديم الوحدة تحت مشروع ديار الحرم والتي يتم تقديمها بدون رسوم وكذلك بفترة السداد تصل إلى 35 عام على أقساط ميسرة. كما يوفر المشروع العديد من المزايا والتي تعتبر أهمها إنه يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على الوحدة

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على الوحدة السكنية المدعوم. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن تتخطى مساحة الوحدة ال80 متر مربع

كما يشترط أن تتخطى مساحة الفيلا ال200 متر مربع

كما يجب أن يكن هناك عقد خاص للمنزل

ويشترط أن يكن المنزل جاهز

كما يجب عدم تخطي عمر المنزل ال25 عام.

طريقة التقديم للحصول على الوحدة

كما يتمكن من تتوافر بهم الشروط المطلوبة التقديم للحصول على الوحدة السكنية المدعومه. ويتم ذلك من خلال القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي. ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وإرفاق جميع المستندات المطلوبة. كما يتمكن المستفيد من الحصول على الوحدة السكنية من خلال الاتصال على رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي على الهاتف 8001241222.