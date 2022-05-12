شروط استقدام عاملة منزلية عبر منصة مساند وخطوات استخراج تأشيرة عاملة

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شروط استقدام عاملة منزلية عبر منصة مساند حيث أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية مساند بهدف التسهيل على المواطنين اجراءات استقدام الموظفين والعمال داخل المملكة، وقد حددت بعض الشروط الواجب توافرها عند استقدم العمالة المنزلية، بعد استخراج التأشيرة التي أصبحت تتم الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى مكاتب للإنهاء الاجراءات.
ومن أهم الأهداف التي يسعى البرنامج هي توضيح الحقوق والواجبات لأصحاب العمل، والعمالة المنزلية في آن واحد، ويتميز الاستقدام عبر مساند على الحصول على عقد إلكتروني موثق أي أنه يتم توثيق العمالة المنزلية في مساند، تكون مدة الاستقدام محددة وتنتشر مكاتب الاستقدام في 27 منطقة ومدينة في المملكة العربية السعودية، كما تحتوي على ما يقارب 1200 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية، من الممكن أن يتم رفض طلب التأشيرة التي تم تقديمها من خلال برنامج مساند للأسباب تحددها وزارة الموارد البشرية، يتم استخراج التأشيرة عبر منصة مساند في غضون أربعة وعشرين ساعة وتفعيل التأشيرة يكون خلال ثلاثة أيام بحد أقصى.
شروط استقدام عاملة منزلية عبر منصة مساند
- أن لا يكون على المستفيد أية مخالفات.
- يشترط امتلاك المتقدم حساب على منصة أبشر الإلكترونية.
- يجب أن يسدد المتقدم رسوم تأشيرة العمالة والتي تبلغ 2157 ريال سعودي.
- أن يكون عمر المتقدم بحد أدنى أربعة وعشرين عاماً.
- يقدم كشف حساب بنكي ويتضمن خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي بحد أدنى في آخر ستة أشهر.
- ألا يقل راتب مقدم الطلب عن خمسة آلاف ريال سعودي شهرياً.
- يجب أن تكون المهن المطلوبة لنفس جنس مقدم الطلب باستثناء طلب سائق لأنثى.
خطوات استخراج تأشيرة عاملة منزلية عبر مساند
- الدخول إلى منصة مساند الإلكترونية.
- كتابة كافة بيانات التأكد للحصول على قبول طلب إصدار تأشيرة ، كالآتي:
- إدراج ما يثبت الحالة الوظيفية وإرفاق ما يثبت التسجيل في نظام أبشر الإلكتروني.
- إرفاق مستند يدل على القدرة المالية والدخل الثابت.
- يتم دفع رسوم التأشيرة.
- إدخال بيانات التأشيرة المطلوبة من حيث الوظيفة والجنسية ونقطة الوصول.
- أدخال كافة معلومات عن الراتب والحساب البنكي بكشف لآخر 6 أشهر.
- إدراج كافة الأوراق الرسمية اللازمة للانتهاء من طلب الاستقدام.
- الضغط على إرسال طلب استخراج التأشيرة.
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