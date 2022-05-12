نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية وعينية من مؤسسة بن زايد الخيرية طرق التقديم والتواصل في المقال التالي
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير الكثير من فرص العمل لجميع الأفراد دون تحديد جنس محددة أو عرق أو دين، حيث تقوم بتوفير جميع الإعلانات والمساعدات لكافة الأفراد دون تميز وقامت على مر السنوات الخيرية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد ومن ضمن تلك الجمعيات هي الجمعيات الخيرية جمعية زايد التي تم تأسيسها في أبو ظبي، وكان ذلك في عام 1992، ومنذ أن تم تأسيس تلك الجمعية تم توفر الكثير من الدعم وتقديم الإعانات سواء بدولة الإمارات وخارج الإمارات حيث كانت تلك الإعانات لجميع الجنسيات، ولا تتوقف فقط على الجنسية الإماراتية، ويتم تقديم تلك الإعانات بأكثر من صورة سواء إعانات مالية أو إعانات تعليمية أو الإعانات المتعلقة بالصحة.
كيفية الحصول على مساعدة من زايد الخيرية
من خلال مؤسسة زايد الخيرية التي لا تهدف إلى الربح يمكنك اختيار المساعدة التي تطلبها، لأنه يكون هناك أكثر من خيار للمساعدات ويتم ذلك عن طريق الأتي:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة زايد
- كتابة الرقم المحمول أو رقم الخاص بالهوية.
- من الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة زايد سوف تجد ثلاث نقاط على الجهة الشمالية، وفي أعلى الصفحة سوف تقوم بالضغط عليها بعد أن يتم الضغط عليها تظهر لك بعض الاختيارات نختار الاختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم سيعرض لك مجموعة من المساعدات تختار المساعدة التي تريدها ومن ثم تقوم بتتبع الشروط الخاصة بكل المساعدة ثم تضغط بالنهاية على التسجيل للتفعيل الطلب.
- بعد أن يتم تفعيل الطلب سوف يتم إرسال لك رسالة بشكل نصي تفيد لك بائتمان طلبا أو سيتم الاتصال بك من المسؤولين على استقبال تلك الطلبات.
طرق التواصل بجمعية زايد الخيرية
يمكنك التسجيل في مساعدات زايد الخيرية عن طريق الوصول إلى رابط الإلكتروني واتباع الخطوات السابقة كما أن المؤسسة قامت بتوفير أكثر من طريقة للتواصل معها:
- عن طريق الرقم الذي لا يتغير وهو الرقم:0097126577577
- عن طريق البريد الإلكتروني الموحد فقط وهو [email protected]
- مؤسسة زايد تهدف إلى مساعدة جميع الأفراد الحاملين لجميع الجنسيات، ويوجد أيضًا تنوع لتلك المساعدات، فلا تقتصر فقط على المساعدات المالية فهناك أيضًا مساعدات معنوية أخرى متعلقة في التعليم والصحة.
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