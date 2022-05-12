تمويل سريع لجميع الأشخاص بالمملكة السعودية بأفضل قيمة مالية

يعد بنك التنمية الاجتماعية من البنوك التي تستهدف فئة محددة من الناس كأصحاب الدخل المتدني، أو من يعاني من قلة في الحصول على المال، ويتم إعطاءهم المال لإتمام ما عليهم سواء أسر أو أفراد، وبنك التنمية الاجتماعية من البنوك السعودية المعروفة محليا بأنه يقوم كل فترة وفترة بإنشاء برامج تمويلية لخدمة المواطن السعودي للنهوض والارتقاء به.

الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

الخدمات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والتي لا تتجاوز مبلغ 300 ألف ريال سعودي، وهي متعلقة بصورة أساسية ب مشاريع الصيانة المتعلقة بالجوالات أو المكيفات والمبردا.

الخدمات المتعلقة بالتميز وهذه الخدمات لا تتجاوز قيمة تمويلها المليون ريال .

الخدمات المتعلقة بمسار الاختراعات ، يكثر وجود المخترعين في المملكة العربية والذين يحتاجون إلي تحويل هذه الأعمال المخترعة إلي أعمال ناجحة ليتم عرضها في السوق المحلي والعالمي ، وتبلغ قيمة التمويل لها في حدود 4 مليون ريال سعودي .

الخدمات المتعلقة بالخريجين والذين لا يستطيعوا سداد ما عليه من رسوم متراكمة لكي يتقدموا بالوظائف الحكومية او الخاصة بشكل رسمي فقد حددت قيمة التمويل لهم بحدود 500 ألف ريال سعودي .

شروط الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية