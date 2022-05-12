نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع لجميع الأشخاص بالمملكة السعودية بأفضل قيمة مالية في المقال التالي
يعد بنك التنمية الاجتماعية من البنوك التي تستهدف فئة محددة من الناس كأصحاب الدخل المتدني، أو من يعاني من قلة في الحصول على المال، ويتم إعطاءهم المال لإتمام ما عليهم سواء أسر أو أفراد، وبنك التنمية الاجتماعية من البنوك السعودية المعروفة محليا بأنه يقوم كل فترة وفترة بإنشاء برامج تمويلية لخدمة المواطن السعودي للنهوض والارتقاء به.
الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية
الخدمات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والتي لا تتجاوز مبلغ 300 ألف ريال سعودي، وهي متعلقة بصورة أساسية ب مشاريع الصيانة المتعلقة بالجوالات أو المكيفات والمبردا.
- الخدمات المتعلقة بالتميز وهذه الخدمات لا تتجاوز قيمة تمويلها المليون ريال.
- الخدمات المتعلقة بمسار الاختراعات، يكثر وجود المخترعين في المملكة العربية والذين يحتاجون إلي تحويل هذه الأعمال المخترعة إلي أعمال ناجحة ليتم عرضها في السوق المحلي والعالمي، وتبلغ قيمة التمويل لها في حدود 4 مليون ريال سعودي.
- الخدمات المتعلقة بالخريجين والذين لا يستطيعوا سداد ما عليه من رسوم متراكمة لكي يتقدموا بالوظائف الحكومية او الخاصة بشكل رسمي فقد حددت قيمة التمويل لهم بحدود 500 ألف ريال سعودي.
شروط الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية ولا تنطبق الشروط على المقيمين
- هناك مؤهلات وخبرات يجب أن تتوفر في المتقدمين في المجال المهني بخبرة حوالي ستة اشهر
- أن يكون المتقدم بالطلب متفرغ تفرغا كاملا للعمل
- أن لا يكون قدم على طلب تمويل من اكثر من جهة، فإذا اختل هذا الشرط فان الطلب مرفوض
- عمر المتقدم يجب أن يكون من 21 عاما فما فوق وان لا يزيد عن60 عاما
- يجب أن يكون مع المتقدم للطلب كفيل غارم بنسبة 70%، وان يكون لدى الكفيل حساب بنكي حتى يتم سحب التمويل عن طريقه.
- أن يقوم المتقدم بتعبئة نماذج الطلب بصورة صحيحة لان أيخلل قد يفقده فرصة الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.
- يتم التقديم من خلال دخول العميل علي الموقع الرسمي التابع لبنك التنمية الاجتماعية وطلب المنتج التمويل المناسب له.
- وفي نهاية مقالنا إذا التزم المتقدم بالطلب بالشروط أعلاه فان نسبة قبول طلبة 100%.
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