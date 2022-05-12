نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن مستحقات تأمينية برقم الهوية والسجل المدني gosi.gov.sa لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي
خطوات الاستعلام عن مستحقات تأمينية يحتاج عدد كبير من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية الى التعرف على كيفية الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية او الرقم المدني، والتي تعتبر واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية متمثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسهولة لجميع الأشخاص، حيث تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية دائما على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين والمقيمين في السعودية الكثير من الأمور والخدمات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور خطوات الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني.
خدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينية برقم الهوية والسجل المدني
وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات العديد من الخدمات المهمة التي تسهل على الكثير من الاشخاص اجواءها بدلا من الطرق التقليدية في التوجه الى المكاتب المختلفة التابعة للمؤسسة، والتي تشمل العديد من الفئات في المملكة مثل خدمات تسليم المعاشات للأشخاص المتقاعدين أو أصحاب الأمراض المزمنة أو المطلقات والأرامل وغيرها من الخدمات المتعددة التي توفرها التأمينات الإجتمالاجتماعيةن اتمام كافة الخدمات من خلال موقع التأمينات على الانترنت الذي يمكن استخدامه بسهولة للوصول الى جميع الخدمات بسهولة.
خطوات الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني
وقد وفرت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية امكانية الاستعلام بسهولة عن التأمينات الخاصة بالفئات المستفيدة والتابعة للمؤسسة، حيث يتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي على النحو التالي.
- في البداية يتم الولوج الى موقع التأمينات الإجتماعية بشكل مباشر.
يتم الدخولإلى الصفحة الرئيسية للموقع ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة ومن ثم الضغط عليها.
- يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم ورقم المرور وذلك في حال امتلاكك لحساب على موقع التأمينات.
- أما في حال عدم وحوذ حساب مسبق يتم اختيار انشاء حساب جديد ومن ثم إكمال الخطوات التالية.
- يتم اختيار الضغط على زر التحقق لكي تتحقق من الاشتراك في خدمة التأمينات.
- بعد ذلك يتم ادخال رقم السجل المدني في المكان المخصص له، وذلك لكي تتمكن من الاستعلام عن التأمينات من خلال رقم السجل المدني.
- يتم اختيار الضغط على تبويب استعلام.
- بعد ذلك سوف تظهر مباشرةجميع المعلومات الخاصة بالتأمينات الإجتماعية وذلك في حال امتلاكك لحساب مسبق لرقم السجل المدني الذي أدخلته.
- وفي حال عدم ظهور أي نتائج فيجب عليك القيام بالإشتراك والتسجيل بناء على الشروط المعلنة.
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