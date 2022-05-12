نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات و الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين و ما هي قيمة الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات و الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين حددت حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع إدارة الجوازات عن الرسوم التي يجب على المقيمين داخل الأراضي السعودية الالتزام بها من أجل إبقاء إقامتهم مستمرة والتمتع بالخدمات التي تقدمها الوزارة إليهم عن طريق الحكومة وطالب الكثير منهم بتخفيف أو إلغاء هذه الرسوم، تُعرف رسوم المرافقين هي رسوم يقوم المقيم داخل المملكة، بدفعها من أجل استقدام أفراد أسرته إلى الدولة والعيش فيها وضمان الحرية المطلقة لهم دون التعرض إلى المسائلة القانونية، وتقديرًا لهؤلاء الأفراد تم تقدير الرسوم المستحقة للدفع والتي حددتها إدارة الجوازات في السعودية والتي تبلغ بقيمة 400 ريال سعودي، كما يمكن التعرف علي طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 1443.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية عن بعض من الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين لتخفيف العبء على المقيمين في السعودية، وفيما يلي قائمة الفئات المعفية من الرسوم:

زوجة المقيم الأولى. ثم الأبناء من الذكور الذين لم يتجاوز أعمارهم الـ 18 عام والإناث من أي عمر في حال لم تكون متزوجة. كافة أصحاب مهن العمالة المنزلية. ثم أبناء الأم السعودية بحالة كان الأب غير سعودي. الشركات الصغيرة التي لا تزيد العاملين فيها عن 4 أفراد فقط. الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية من أصحاب جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي.

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين 2022

هناك العديد من الجنسيات التي قدمتها دائرة الجوازات في المملكة العربية السعودية من أجل إعفائهم من رسوم المرافقين، وفيما يلي الجنسيات والدول المعفاة من رسوم المرافقين:

الفلسطينيون سواء المقيم أو الوافد الذي يحمل وثيقة مصرية. ثم يعفي المقيمون في اتحاد ميانمار. المقيمون أصحاب الجنسية التركستاني. المقيمون في بلوشي.

قيمة رسوم المرافقين 2022

إن قيمة رسوم المرافقين الحقيقية كما أعلنتها إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية تبلغ بقيمة 300 ريال سعودي إلا أن وباء كورونا أثر انخفاضًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي والأزمة الاقتصادية وقد زادت 100 ريال سعودي ذلك الوقت لتصبح إجمالي عدد الرسوم للفرد الواحد بـ قيمة 400 ريال سعودي وتأتي هذه المبالغ في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية من أجل المرافقين والمقيمين داخل أراضي المملكة.