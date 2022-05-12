اليمن: ندعم كل إجراءات مصر للحفاظ على أمنها ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الوزراء اليمنى، وقوف اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء فى مصر وقيادتها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.





وأشاد المجلس خلال اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك - بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية فى محاربة التنظيمات الإرهابية ودورها المحورى والرائد فى مكافحة ظاهرة الإرهاب وعناصره الضالة.

من ناحية أخرى، أقر مجلس الوزراء اليمنى عددا من الإجراءات فى الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسى، وفق الأولويات الملحة التى تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وقدم رئيس الوزراء اليمنى خلال الاجتماع إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وخدميا، بما فى ذلك الجوانب المتصلة بالحرص الحكومى على إنجاح الهدنة الأممية؛ رغم مساعى المليشيا الحوثية لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها، مشيرا الى نتائج زيارة المبعوث الأممى إلى عدن ولقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثى لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفى المقدمة رفع الحصار الجائر على محافظة تعز والمستمر منذ 7 سنوات.

وجدد مجلس الوزراء اليمنى، حرص مجلس القيادة الرئاسى والحكومة على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق جميع بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل مليشيا الحوثى فى اطار مساعيها لمفاقمة الازمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية، مؤكدا أن إصرار مجلس القيادة الرئاسى والحكومة على إنجاح الهدنة يأتى التزاما بالتعاطى الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسى المتوافق عليها بما يؤدى الى حل سياسى شامل وعادل يلبى تطلعات اليمنيين فى استعادة دولتهم وانهاء الانقلاب والحرب.

ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود فى هذا الظرف الاستثنائى والارتقاء إلى مستوى التطلعات الشعبية فى التغيير السياسى التاريخى وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم، منوها بالعمل الجارى لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.

ورحب مجلس الوزراء اليمنى بنجاح المؤتمر الذى عقدته الأمم المتحدة وحكومة هولندا - لجمع التبرعات اللازمة لدعم تنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية لانقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار وتم خلاله الحصول على 33 مليون دولار، مؤكدا موقف الحكومة الثابت والداعم لكل الجهود الرامية لتفادى أكبر كارثة بيئية بالعالم ووضع حل حاسم لذلك وضمان عدم استخدام مليشيا الحوثى لهذه الكارثة كورقة ابتزاز للضغط السياسى.

ووقف مجلس الوزراء اليمنى أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار فى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وأقر بهذا الخصوص عددا من الإجراءات العاجلة فى الجانب الأمنى، فى مقدمتها وضع حد "للتقطعات" التى حدثت خلال الفترة الماضية فى محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى الأجهزة العدلية والقضائية.

ووافق المجلس على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تامين توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام و تسيير منحة التسهيل النفطى من الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.