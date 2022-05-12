العالم اليوم - الأزمة مستمرة.. هل يتدخل "الفيفا" لنقل النهائي الإفريقي؟

انتم الان تتابعون خبر الأزمة مستمرة.. هل يتدخل "الفيفا" لنقل النهائي الإفريقي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 08:16 مساءً - تزداد أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا اشتعالا مع مرور الوقت، خاصة بعد رفض النادي الأهلي المصري رسميا لعب المباراة النهائية حال تأهله، على ملعب الوداد المغربي.

الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن بعد انتهاء مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إقامة المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو الأمر الذي اعترض عليه النادي الأهلي رسميا بكل الوسائل.

رفض مصري قاطع

النادي الأهلي أصدر عدة بيانات، منها قبل إعلان "الكاف" قراره باستضافة المغرب للمباراة، وطالبت إدارة محمود الخطيب الاتحاد الإفريقي باختيار ملعب محايد للنهائي.

وبعد اختيار ملعب محمد الخامس للمباراة النهائية، أصدر النادي الأهلي بيانات أخرى، يطالب خلالها بنقل النهائي إلى ملعب محايد، مع تصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" وطلبات رسمية ومباشرة للاتحاد الإفريقي "كاف" لنقل المباراة من المغرب.

وبعد أن نما إلى علم القاهرة انسحاب السنغال من طلبات التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليصبح المغرب هو المرشح الوحيد، طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة المصري التقدم بطلب رسمي عاجل لاستضافة النهائي في مصر.

وبدوره قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى "الكاف" لطلب استضافة النهائي في القاهرة بدلا من الدار البيضاء.

ولم يرد "الكاف" على بيانات الأهلي المتتالية، وكذلك اتحاد الكرة المصري، وهو ما جعل العملاق المصري يتجه إلى التصعيد الدولي في المحكمة الرياضية والفيفا.

هل تنقل المباراة؟

قال هادي المدني، الصحفي المختص بالكرة الإفريقية، في حديث مع موقع "دوت الخليج"، إن الأمل الوحيد للنادي الأهلي لكي يخوض النهائي على ملعب محايد يكمن في قرار من المحكمة الرياضية فقط.

وأضاف المدني: "الكاف لن يغير قراره بعد أن أعلن بشكل رسمي استضافة المغرب للنهائي، لكنه قد يضطر إلى ذلك إذا أصدرت المحكمة الرياضية قرارا عاجلا بعدم لعب النهائي في نفس البلد عامين متتاليين".

وتابع هادي: "النادي الأهلي اتجه إلى الفيفا وأعلن ذلك في بياناته الرسمية، لكن الاتحاد الدولي غير مختص في مثل هذه الأمور، وسينقل الملف بدوره إلى المحكمة الرياضية".

من جانبه، قال الصحفي النيجيري كومرادي أولابي، في حديث لـ"دوت الخليج" إن المغرب حصل بالفعل على حق الاستضافة، ومسألة تغيير القرار في كاف مستبعدة.

وأضاف أولابي: "تابعت بيانات الأهلي ورفضه قرار الكاف خلال الأيام الماضية، لكن دعنا نرى إن كانت المحكمة الرياضية ستتحرك لتغيير القرار، بالنسبة لي لست متأكدا من إمكانية حدوث أي تغيير".

أما الإعلامي المغربي عثمان الطاهري، فقال في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن التخبط الذي تسبب في تأخير قرار الاتحاد الإفريقي باختيار ملعب النهائي هو سبب الأزمة.

وأضاف الطاهري: "لماذا تأخر الكاف كل هذا الوقت قبل أن يعلن البلد المستضيف بعد أن تحدد طرفا النهائي بنسبة كبيرة للغاية؟"

وأنهى الإعلامي المغربي، حديثه بالقول: "موتسيبي رئيس الكاف يتخذ قرارات غريبة، منها تأجيل النهائي إلى يوم 30 مايو بدلا من 28 من الشهر ذاته لوجوده في باريس بعد حصوله على دعوة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أمر غير مقبول ويقلل من قدر الكرة الإفريقية".

يذكر أن النادي الأهلي كان قد فاز في ذهاب نصف النهائي بنتيجة (4-0) على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، ليضع قدما أولى في النهائي، كما فاز الوداد المغربي في أنغولا على بترو أتلتيكو (3-1) ليضع هو الآخر قدمه في المباراة النهائية.