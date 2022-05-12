نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة قوي لتسجيل الأفراد وطريقة فتح حساب جديد أفراد في المقال التالي
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحويل عدد كبير من خدماتها إلى خدمات إلكترونية وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود على المواطنين، ومؤخراً قامت الوزارة بالإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة ومنها خدمة حساب الأفراد على تطبيق qiwa والذي من خلال يتم إنجاز بعض المهام مثل نقل الكفالات وأيضاً إخراج التصاريح الخاصة بالعمل في المملكة، وكل تلك التحديثات بهدف تسهيل إنجاز هذه المهام على المواطنين.
كيف يمكن تسجيل الدخول على موقع qiwa
لكي يتم الاستفادة من الخدمات المتاحة على هذا الموقع يجب أن يتم تسجيل الدخول عليه، كما عملت الوزارة على تسهيل كل الخطوات المطلوبة لكي يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع وذلك لكي يكون من السهل استخدامه من قبل كل المواطنين، وخطوات فتح موقع qiwa تتمثل في:
- يتم البحث على موقع qiwa وذلك من خلال كتابة اسمه في محرك البحث.
- يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تسجيل جديد، وذلك في حالة أن المستخدم يقوم بفتح الموقع لأول مرة.
- الخطوة التالية تتمثل في كتابة البيانات الأساسية واختيار اسم وكلمة سر وإدخال رقم هاتف المستخدم وذلك لكي يتم تأكيد الحساب من خلال إرسال كود على رقم الهاتف.
- يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تم لكي يتم تسجيل الدخول، سيتم عرض مجموعة من الخدمات المتاحة على الموقع يقوم الموقع بالضغط على أي خدمة يحتاجها.
ما هو موقع qiwa
- موقع qiwa آخر الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئات المسئولة في المملكة، حيث أنه من خلال هذا الموقع يتم تقديم كل المعلومات اللازمة عن مجالات العمل المختلفة، من خلال هذا الموقع يقوم مجموعة من الأفراد المتخصصين في مجالات معينة بتقديم خدماتهم المختلفة التي يبحث عنها الشركات والمؤسسات الخدمية الكبيرة.
- هذه المنصة الإلكترونية تدعم فكرة العمل عن بعد، ومن الممكن أن يتم الحصول على بعض الخدمات من هذه المنصة ومنها استخراج تصريح العمل، وأيضاً توفير خدمة نقل الكفالة عبر هذه المنصة.
- تعتبر هذه المنصة حلقة وصل بين الأفراد الذين يقومون بعض الخدمات عبر الإنترنت، وبين المؤسسات التي تحتاج إلى هذه الخدمات، ولكن قبل أن يتم الاستفادة من هذه الخدمات يجب أن يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع.
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