عاجل:. الحكومة المصرية تنفي مد فترة التقديم لحج الجمعيات الاهلية 2022

شهدت الساعات الأخيرة انتشار الكثير من الانباء التي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر المواقع المختلفة بشأن مد الحكومة المصرية مدة التقديم على حج الجمعيات العمومية هذا العام 2022، وذلك بعدما كانت الحكومة قد أعلنت عن موعد التسجيل واستقبال طلبات التسجيل في الحج الخاص بالجمعيات العمومية هذا العام، وقد قامت الحكومة الرد على هذه الاخبار لتوضيح ما اذا كانت حقيقتها، كذلك توضيح الموعد الاخير والضوابط الخاصة بتشكيل حج الجمعيات الاهلية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما أعلنته الحكومة في هذا الصدد.

الحكومة المصرية تنفي مد فترة التقديم لحج الجمعيات الاهلية 2022

وفي اطار انتشار انباء مد الفترة الخاصة بالتسجيل في حج الجمعيات العمومية، فقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لبتأمد من صحة هذه الاخبار، وبدورها فقد نفت الوزارك تلك الأنباء، وقد أكدت أنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، وأن كل ما يتم تداوله في هذا التوقيت غير صحيح ومجرد شائعات.

اخر موعد لتسجيل حج الجمعيات العمومية 2022

وقد شددت وزارة التضامن الاجتماعي على الموعد الأخير لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، والتي قد اكدت أن الموعد الأخير عن يوم الخميس الموافق 12 مايو الجاري، وقد أشارت إلى أنه لا يوجد نية لمدها لأي فترات أخرى، كما قد اشارت الوزارة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين.

تسجيل حج الجمعيات العمومية 2022

وقد أعلنت وزارة الصامده الاجتماعي بعض التفاصيل الخاصة بتسجيل حج الجمعيات العمومية 2022، حيث أكدت على انه قد تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم 0237619909، وقد أشارت أيضا إلى أن استمارات التقديم للحج متاحة في هذا التوقيت بجميع مديريات التضامن الاجتماعي، والتي يمكن الحصول عليها بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات بناء على من تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة الى طرح الاستمارات من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.