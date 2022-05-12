موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم، يبحث الالاف من الطلاب عبر محرك البحث “جوجل” عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أصبح متاح أمام جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي ومعرفة الكلية التي من المتوقع الالتحاق بها، وذلك بعدما كشفت الوزارة عن قبول الالاف من الطلاب الذين استوفوا الحد الادنى بالجامعات العراقية المختلفة، وسنتعرف معا على خطوات استخراج نتائج القبول الموازي بالاسم والرقم الامتحاني 2021/2022 خلال السطور القادمة.

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم

وقد تم اتاحت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم عبر عدد من المواقع الرسمية المختصة بذلك الأمر مثل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك موقع نتائجنا، مما يعني امكانية معرفة النتيجة الكترونيا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمكنك الآن تحميل كشوف نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 بصيغة pdf في أقل من دقيقة، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية ومنها اختر نتائج الطلاب.

قم بالضغط على كلمة نتائج القبول الموازي 2021/2022.

قم بادخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب، وكذلك الرقم الامتحاني الخاص به.

ستظهر أمامك كشوف النتيجة الآن، والتي يمكنك تحميلها عن طريق الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

شروط القبول الموازي 2022 العراق

كما أعلنت الوزارة عن شروط القبول الموازي 2022 في الجامعات العراقية، والتي جائت كما يلي:

ليلتحق الطالب بكليات الطب: لابد أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن 3 درجات.

ليلتحق الطالب بكليات الهندسة: لابد أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن 4 درجات.

ليلتحق الطالب بكليات العلوم: لابد أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن 5 درجات.

ليلتحق الطالب بأي كلية أو معهد أخرى: لابد أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن 6 درجات.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022