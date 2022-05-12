نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا:. أمانة جدة تكشف الأحياء ضمن استئناف عملية إزالة الأحياء العشوائية في جدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أمانة جدة رسميا خلال الساعات الماضية كافة التفاصيل التي تتعلق بخريطة إزالة الاحياء العشوائية في جدة ضمن مبادرة تطوير مدينة جدة بناء على قرار إزالة الاحياء العشوائية الذي جاء من الحكومة السعودية، وقد كانت الأمانة قد أعلنت من قبل عن قرار تعطيل عمليات الهدم وإزالة العشوائيات خلال شهر رمضان، على أن يتم استئناف الهدم بعد نهاية عيد الفطر المبارك، وبناء على ذلك فقد أعلنت عن الاحياء المقرر أن يتضمنها قرار الازالة خلال الأيام المقبلة، وسوف نستعرض الآن الأحياء التي حاءت ضمن استئناف عملية إزالة الأحياء العشوائية في جدة.

أمانة جدة تكشف الأحياء ضمن استئناف عملية إزالة الأحياء العشوائية في جدة

وقد كانت لجنة العشوائيات بمحافظة جدة قد أعلنت عن استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة، وذلك بداية من يوم السبت الماضي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، والتي توقفت خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن تشمل الفترة المقبلة العمل على الانتهاء من ازالة ما يصل الى 12 حياً.

تفاصيل إزالة الاحياء العشوائية في جدة بعد التوقف في رمضان

وقد كانت إمارة مكة المكرمة قد قامت بالاعلان عن جدول يتضمن أسماء الأحياء التي سيتم استئناف إزالتها خلال الفترة المقبلة، وهي مدائن الفهد م 1و2 والجامعة والروابي والمنتزهات وقويزة والعدل والفضل وأم السلم وك 14 الشمالي، حيث كانت عمليات الازالة قد بدأت في 16 ديسمبر 2021م الماضي، والتي من المقرر ان تنتهي في في 27 أغسطس 2022، وفي نفس السياق فقد كانت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، قد أعلنت عن توقف أعمال الإزالة في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك وذلك بسبب ظروف الصيام على أن تستأنف أعمالها بعد نهايته.

خريطة إزالة الاحياء العشوائية في جدة

وقد كانت أمانة جدة قد أعلنت رسميا عن الخريطة التي تتضمن إزالة الاحياء العشوائية المقرر ازالتها ضمن هذا القرار في بعض المناطق في جدة، والتي تتضمن ازالة 26 حي، حيث تم الانتهاء بالفعل من ازالة ما يصل الى 24 حي عشوائي قبل التوقف الذي جاء في شهر رمضان، على أن يتم استكمال الازالة خلال هذه الفترة.